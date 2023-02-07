Bakan Szijjarto, Facebook hesabından, depremzedelere yardım etmek için dün yola çıkan 55 kişilik Macar arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye vardığını, bugün de 46 kişilik yeni bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkacağı bilgisini paylaştı.

Ülkesinin böylesine zor zamanda Türkiye'ye her türlü desteği vereceğini kaydeden Szijjarto, "3 sivil kurtarma kuruluşu, Dışişleri Bakanlığının yardımıyla bugün Türkiye'ye varacak. İlk 3-4 gün belki de 5 gün enkaz altından hayatta kalanların kurtarılması için büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Macaristan hükümeti, Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibini depremzedelere yardım etmek için dün Türkiye'ye göndermişti.