Senegal'in Koalak bölgesinde Şeyh İbrahim Niass tarikatının programına katılmak üzere yola çıkan Nijeryalı bir grup, Burkina Faso'da şiddet olaylarının yaşandığı bölgede saldırıya uğradı.

Saldırıda 15 Nijeryalı yaşamını yitirdi ve grubu taşıyan otobüs de ateşe verildi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin cinayetin trajik haberini aldığı belirtildi.

Nijerya ile Burkina Faso hükümetlerinin işbirliği içinde olduğu aktarılan açıklamada, saldırıda ölenlerin ve hayatta kalanların cenazelerini korumak için her türlü çabanın gösterileceği ifade edildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.