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Dünya
BBC 16.12.2024 06:25

Eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji ölü bulundu

OpenAI'de araştırmacı olarak görev yapan, 2024 başında görevinden ayrıldıktan sonra yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde ABD telif hakkı yasalarının ihlal edildiğine dair açıklamalar yapan 26 yaşındaki Suchir Balaji evinde ölü bulundu. Balaji'nin ölüm nedenini açıklayan yetkililer, olayın intihar kaynaklı olduğunu belirtti.

Eski OpenAI çalışanı Suchir Balaji ölü bulundu

OpenAI'deki görevinden 2024 yılının başında ayrılan araştırmacı Suchir Balaji, 26 Kasım'da San Francisco'daki evinde ölü bulunmuştu. Konuya dair açıklamada bulunan yetkililer, genç araştırmacının intihar sonucunu hayatını kaybettiğini açıkladı.

San Francisco Baş Adli Tabip Ofisi Direktörü David Serrano Sewell'in CNBC’ye yaptığı açıklamaya göre, genç araştırmacının evinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

Endişeleri basına konu oldu

ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerinin geliştirilme sürecinde ABD telif hakkı yasalarının ihlal edildiğini iddia eden Balaji, bu açıklamalarıyla çok ses getirmiş, açıklamaları The New York Times gazetesine haber olmuştu. Balaji, basına yaptığı açıklamada, “Benim inandıklarıma inanıyorsanız, şirketten ayrılmanız gerekiyor” demişti.

OpenAI açıklama yaptı

Genç araştırmacının ölümü, yapay zeka sistemlerinin yol açtığı kanun ihlallerine, olumsuz ekonomik etkilere dair soru işaretlerini bir kez daha gündeme taşıdı. Balaji’nin ölümü sonrasında OpenAI yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Bu çok üzücü haber bizi derinden etkiledi. Bu zor dönemde kalbimiz Suchir’in sevdikleriyle birlikte” ifadelerine yer verdi. 

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