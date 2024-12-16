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Dünya
AA 16.12.2024 05:24

Soykırımcı İsrail, El-Halil kentinde bir yılda 14 yeni "kaçak yerleşim birimi" kurdu

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinin güneyindeki topraklarda 7 Ekim'den bu yana 14 yeni "kaçak yerleşim birimi" kurduğu belirtildi.

Soykırımcı İsrail, El-Halil kentinde bir yılda 14 yeni "kaçak yerleşim birimi" kurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yata ve Yata beldeleri arasındaki arazilere "kaçak yerleşim birimleri" kurduğunu söyledi.

Cubur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El-Halil kentinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 14 yeni "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu kaydetti.

"Tepelerin Gençleri" isimli radikal bir Yahudi grubun gasbedilen Filistin toprakları üzerinde "kaçak yerleşim birimleri" kurduğunu belirten Cubur, yaşları 16 ile 26 arasındaki bu aşırılık yanlısı Yahudi gençlerin İsrail hükümetinin himayesi altında faaliyet gösterdiklerini vurguladı.

Cubur, "Tepelerin Gençleri" grubunun son olarak Yatta'nın doğusundaki Filistinli El-Cubur ve Ebu Suveylih ailelerine ait olan toprakları gasbederek çevresini çitle çevirdiğini kaydetti.

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