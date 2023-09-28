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Dünya
AA 28.09.2023 13:28

Eski Finlandiya Başbakanı Marin, medya ve eğlence sektörüne girmeye hazırlanıyor

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla yetenek ajansıyla sözleşme imzaladı.

Eski Finlandiya Başbakanı Marin, medya ve eğlence sektörüne girmeye hazırlanıyor
[Fotograf: Reuters]

Politico'nun haberine göre, sektörde Hollywood yıldızlarının aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan Range Media Partners, eski Finlandiya Başbakanı Marin ile de sözleşme yaptığını duyurdu.

Marin, daha önce de siyasi liderlere danışmanlık yapmak üzere Tony Blair Enstitüsü kadrosuna stratejik danışmak olarak katıldığını açıklamıştı.

Göreve geldiği 2019'da 34 yaşında olan Marin, Finlandiya'nın en genç Başbakanı unvanını elde etmiş ve nisandaki seçimleri kaybetmesinin ardından görevini devretmişti.

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