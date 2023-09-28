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Dünya
AA 28.09.2023 13:27

İsviçre'deki buzulların hacminde son 2 yılda yüzde 10 azalma görüldü

Son yılların en sıcak yazlarından birini yaşayan İsviçre'de buzulların hacminin son 2 yılda yüzde 10 azaldığı tespit edildi.

İsviçre'deki buzulların hacminde son 2 yılda yüzde 10 azalma görüldü

İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu, mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklar ve eskiye kıyasla daha az kar yağması sebebiyle İsviçre Alplerindeki buzul erimesinin "ciddi derecede" hızlandığını bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Avrupa'da en fazla buzula sahip İsviçre'de, 2022 ve 2023'te buzul hacminin yüzde 10 azaldığı ifade edildi.

Sadece iki yıl içerisinde 1960-1990 yılları arasında olduğu kadar buz kaybedildiği vurgulanan açıklamada, bu dönemde buzul dillerinin çökmesinin birçok küçük buzulun erimesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, ciddi buz erimesinin, buzulların üzerine düşen ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmasından koruyan karın çok az yağmasından kaynaklandığı kaydedilirken, haziranda görülen aşırı sıcakların karların normalden 2-4 hafta önce erimesine neden olduğuna işaret edildi.

İsviçre'nin sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1864'ten bu yana "beşinci en sıcak yazını" yaşadığı, mevsim boyunca Alpler'in kuzeyinde iki, güneyinde de üç sıcak hava dalgasının görüldüğü bildirilmişti.

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