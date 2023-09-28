Yunanistan leptospiroz salgını tehlikesiyle karşı karşıya

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Kerkira Adası'nda bir kişinin leptospiroz nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası, EODY'ye bağlı özel bir sağlık ekibi Ada'ya gönderildi.

Şüpheli vakalara ilişkin araştırma yapacak ekip, yerel idarecileri de salgın tehdidine karşı bilgilendirmeyi hedefliyor.

Ekip, ilerleyen günlerde bölgede, kemirgenlerin sayısının belirlenmesi, hastalığı bulaştırabilecek unsurların tespit edilmesi gibi özel çalışmalarda bulunacak.

Ayrıca Larisa kenti kriz yönetim biriminden yapılan açıklamaya göre, eylül başında sel felaketiyle karşı karşıya kalan Tesalya bölgesinde 5 leptospiroz vakası tespit edildi.

Öte yandan, 17 şüpheli vaka üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

Kerkira Adası'nda leptospiroz nedeniyle 2 can kaybı olmuştu

Kerkira Adası'nda biri mayısta biri bu ay olmak üzere, iki kişi leptorspiroz nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerden bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana da geçebiliyor.