Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 13:05

Nesli tükenmekte olan pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi

Çin'de araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesindeki pangolinlerin pullarını incelemeleri sonucu yeni bir pangolin türü keşfetti.

Nesli tükenmekte olan pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Çin'in Yünnan Üniversitesindeki Yaşam Bilimleri Fakültesinden araştırmacılar, Hong Kong ve Çin'in Yünnan eyaletinde yasadışı ticareti yapılırken el konulan pangolinlerin vücutlarının farklı bölümlerine ait pul örneklerini inceledi.

Pulları inceleyen araştırmacılar, mevcut türlerde görülmemiş genetik farklılıklar keşfetti. Söz konusu farklılıklar, 8 pangolin türünden başka bir pangolin türünü ortaya koydu.

Keşfedilen dokuzuncu pangolin türü, "manis mysteria" olarak adlandırıldı.

Araştırmacılar "kriptik tür" olarak sınıflandırdı

CNN'e yazılı açıklama yapan araştırma yazarlarından Jing-Yang Hu, "manis mysteria"nın keşfiyle pangolinlerin neslini koruma çalışmalarının, bu türün özelliklerine uygun olarak da düzenlenebileceğini kaydetti.

Keşfedilen pangolin türünü fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesinin zor olması nedeniyle "kriptik tür" olarak sınıflandıran araştırmacılar, genetik analizle başka pangolin türleri de bulabilmeyi umuyor.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.

Pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticareti yapılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü cumartesisi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

ETİKETLER
Çin Araştırma
Sıradaki Haber
Bulutlarda da mikroplastiklerin olduğu ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Almanya'da Türklerin de yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi
14:21
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesinin dünyada kabul görmeye başladığını söyledi
14:19
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
14:16
İsrail'de Yüksek Mahkeme hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesindeki kanunu görüşüyor
14:06
EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı
14:06
Akıllı kumaş "Fabenode" TEKNOFEST İzmir'de
Çocuklar, hayallerindeki uçaklara TEKNOFEST'te dokunuyor
Çocuklar, hayallerindeki uçaklara TEKNOFEST'te dokunuyor
FOTO FOKUS
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ