Almanya’da iş gücü piyasasında durum kötüleşiyor

Almanya, pandemi sonrasında yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan bir türlü çıkış yolu bulamıyor. Son araştırmaya göre işgücü piyasası barometresi Eylül ayında 0,7 puan düşerek 2020'deki korona krizinden bu yana en düşük değer olan 99,8 puana ulaştı.

Barometre, tüm Alman iş bulma kurumlarının önümüzdeki üç aya ilişkin beklentilerini analiz ediyor. Bu şekilde, işgücü piyasasının gelecekteki gelişiminin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

100 değeri nötr bir görünüm olarak kabul edilirken, 100'ün altındaki değer olumsuz bir gelişmeye işaret ediyor. 2011 yılından beri bu formda oluşturulan barometre, Nisan-Ekim 2020 arasındaki korona dönemi dışında hiçbir zaman 100'ün altına düşmemişti. Uzmanlar, benzer bir gelişme Avrupa düzeyinde de bekleniyor dedi.

İşsiz kalma riski artıyor

Endeks değeri çeşitli bileşenlerden oluşuyor. İşsizlik bileşeni Eylül ayında üst üste beşinci kez düştü ve şu anda 97 puanda bulunuyor. Bu da işsiz kalma riskinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Tahminler ve makroekonomik analizlerden sorumlu IAB araştırma departmanı başkanı Enzo Weber, “İstihdam kurumları, istihdam artışının önemli ölçüde daha düşük olmasını bekliyor. 2020 yılında salgının neden olduğu ekonomik çalkantıyı göz ardı ederseniz son on yılda bu kadar kötü bir değer yaşanmamıştı.” dedi.

İktisadi Araştırma Merkezi Ifo da karamsar tablo çizerek, "Almanya'daki şirketlerin işe alma istekliliği bir gerileme yaşadı. Şubat 2021'den bu yana en düşük değerine geriledi” açıklamasını yaptı.