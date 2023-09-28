Avrupa'nın göçmen kavgası büyüyor

Düzensiz göçle mücadele, AB ülkeleri arasında yıllardır en çekişmeli konuların arasında yer alıyor.

AB yönetimi, 2015'te patlak veren göç krizinden bu yana göçmenlerin, Avrupa toprağına ayak basmalarından sonra üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacakları ya da geri gönderilecekleri sorularına yanıt arıyor.

Göç, sene başında yeniden AB'nin gündemine girdi

2021 yazında Afganistan'da Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ve 2022'nin başında Ukrayna'daki savaşın tetiklediği yeni göç dalgası, AB'yi yeniden göçe odaklanmaya zorladı.

AB içişleri bakanları "Göç ve İltica Anlaşması"nın "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin AB ülkelerine adil dağıtımı, göçmen kabul etmeyen ülkelerin her bir kişi başına, ev sahipliği yapan ülkeye 20 bin avro ödemesini öngören kuralların üzerinde nitelikli çoğunlukla anlaşma sağladı.

Ancak "göçmen kotası" fikrine başından beri karşı çıkan Polonya ve Macaristan'dan gelen itirazlar nedeniyle 29-30 Haziran'daki liderler zirvesinden yine uzlaşma çıkmadı.

Kavga, bu kez Lampedusa Adası üzerinden başladı

Göç, İtalya'nın Lampedusa Adası'nda patlak veren kriz nedeniyle yaz aylarında da AB'nin gündemini meşgul etti.

Adanın 13-14 Eylül'de 36 saatlik sürede 6 bin kadar düzensiz göçmen almasıyla göç kavgası, AB'nin seçime gittiği atmosferde yeniden başlamış oldu.

AB kurumları, yaz arasından sonra yeniden başlayacak dönemde, Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce Göç ve İltica Anlaşması üzerinde anlaşma sağlanmasını isterken üye ülkelerin arasındaki tutum farklılıkları belirginleşti.

Fransa sınır kontrollerini artırdı, Lampedusa'dan göçmen almayacağını bildirdi

İtalya'nın Lampedusa krizi karşısında desteklenmesi gerektiği yönünde mesajlar veren Fransa, iki ülke arasında yer alan sınır kenti Ventimiglia'daki kontrollerini artırdı.

Fransa-İtalya tansiyonu, Macron'un 15 Eylül'deki "Göç konusunda İtalya yalnız bırakılmamalı." şeklindeki değerlendirmesinin ardından düşse de Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'nin, Lampedusa'ya gelen göçmenleri almayacakları mesajı İtalyan basınında yankılandı.

Meloni ve Macron da 26 Eylül'de Roma'da görüştü, yapılan açıklamada liderlerin yarın Malta'da gerçekleştirilecek AvroAkdeniz Zirvesi (UE-MED9) ve 6 Ekim'de İspanya'daki gayriresmi AB liderler zirvesi öncesinde göçün ortak yönetimini ele aldıkları bildirildi.

Almanya, İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı

İtalya Başbakanı Meloni, 23 Eylül'de mevkidaşı Olaf Sholz'a bu karardan duyduğu şaşkınlığı ifade ettiği mektup gönderdi.

Almanya, Polonya ve Çekya sınırlarındaki kontrollerini artırdı

Öte yandan Almanya, komşusu Polonya ile de göçmen gerginliği yaşıyor.

Başbakan Scholz, geçen hafta sonu Polonya ile gerginliği daha da tırmandıracak bir açıklama yaparak göçmen krizini Polonya'daki vize usulsüzlüğü iddialarıyla ilişkilendirdi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Scholz'u ülkesinin iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Polonya da 26 Eylül'de Balkan rotası boyunca göç baskısının artması nedeniyle Slovakya'dan gelen araçlar üzerinde kontrol başlattı.

AvroAkdeniz Zirvesi'nde de göç tartışılacak

Akdeniz'e kıyısı olan 9 AB üyesinin liderlerinin katıldığı UE-MED9'da yarın İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Malta ve Slovenya liderleri bir araya gelecek.

Meloni'nin zirve öncesinde mevkidaşları ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e mektup yazarak düzensiz göçmenlere yönelik eylemleri daha etkili hale getirmek için ortak ve tutarlı bir tutum üzerinde çalışma çağrısı yaptığı öğrenildi.