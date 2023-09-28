Çok Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, İHA 28.09.2023 12:35

Özbekistan'daki şiddetli patlamanın görüntüleri: Ölü ve yaralılar var

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te havalimanı yakınlarında bir işletmenin deposunda patlama oldu. Patlamada 1 kişi öldü 163 kişi yaralandı. Patlamanın boyutu, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent’in Sergeli ilçesinde uluslararası havalimanı yakınlarında bir lojistik şirketine ait depoda yerel saatle 02.43 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı.

Özbekistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Özbekistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Yangın kontrol altına alındı: 1 kişi öldü, 163 yaralı var

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, yangın nedeniyle olay yerine 16 itfaiye ekibinin sevk edildiğini, yangının yerel saatle 05.02'de kontrol altına alındığını ve ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin öldüğünü, 163 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, yaralananlardan 24’ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Uluslararası Taşkent Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamada ise patlamanın operasyonları etkilemediği ifade edildi.

Patlamanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada patlamanın depodaki elektrikli otomobil akülerinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

ETİKETLER
Özbekistan Yangın
Sıradaki Haber
Almanya’da iş gücü piyasasında durum kötüleşiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Türkiye'nin dış hat uçuş ağı 130 ülkede 343 noktaya ulaştı
12:37
Sabiha Gökçen'in uyku kabinlerine ödül
12:48
FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan Aksaray’da yakalandı
12:28
Etlik Şehir Hastanesi 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
12:44
AYM'den ek MTV kararı
12:48
Atatürk'e hakaretten tutuklanan liselinin 3 yıla kadar hapis istendi
Antalya'da kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yelten tarhanası
Antalya'da kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Yelten tarhanası
FOTO FOKUS
Özbekistan'daki şiddetli patlamanın görüntüleri: Ölü ve yaralılar var
Özbekistan'daki şiddetli patlamanın görüntüleri: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ