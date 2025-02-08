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Dünya
AA 08.02.2025 13:11

Esir takasının beşinci turunda Filistinli esirler Ofer Hapishanesinden serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Filistinli esirler serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.

Esir takasının beşinci turunda Filistinli esirler Ofer Hapishanesinden serbest bırakıldı
[Fotograf: AA]

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan 42 Filistinli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine doğru yola çıktı.

Filistinliler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının ilk dört turunda olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a doğru ilerledi.

Hamas'ın Gazze'deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 183 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını önlemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.

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