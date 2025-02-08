İsrail, serbest bırakılacak esirlerin ailelerini kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, ateşkes doğrultusunda bugün serbest bırakılması beklenen tutukluların ailelerinin evlerine düzenlenen baskınlarda, ailelere kutlama yapmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine bağlı bulunan Hamas yöneticilerinden ve tutuklu esir Cemal el-Tavil'in evine baskın düzenleyerek, ailesini herhangi bir kutlama yapmamaları konusunda uyardı.

Kızı gazeteci Büşra et-Tavil, yaptığı açıklamada, "Babamın serbest bırakılmasını kutlamamız durumunda İsrail askerleri tüm aile üyelerini tutuklamakla tehdit etti." dedi.

Görgü tanıklarının paylaştığı bilgilere göre, İsrail ordusu ayrıca Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar kasabasında tutuklu esir Şadi Fahri Bergusi'nin ailesinin evine baskın düzenledi.

İşgalci İsrail askerleri Bergusi'nin ailesini de herhangi bir kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti.

İsrail tarafından 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Bergusi 2004'ten beri tutuklu bulunuyor. Bergusi'nin bugün ateşkes kapsamında serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail güçleri aynı şekilde anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan tutuklu esir Refet Hamid ve Atıf es-Salihin'in ailelerinin evlerine baskın düzenleyerek, aynı şekilde kutlama yapmama tehditleri yöneltti.

Bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.