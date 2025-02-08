Hamas, İsrail ile esir takasının beşinci turunda 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti

Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami isimli İsrailli esirler Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç'a teslim edildi.

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu.

3 İsrailli rehinenin Kızılhaç'a teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest kalacak.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları teslim töreninde yine gövde gösterisi yaptı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki esirlerin teslim edileceği noktada, 7 Ekim 2023'ten bu yana beşinci grup esirin teslimi için yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak, Kassam Tugayları mensuplarının büyük yoğunlukta konuşlandığı görüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.