Duman 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2025 11:03

Hamas, İsrail ile esir takasının beşinci turunda 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti

3 İsrailli rehinenin Kızılhaç'a teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest kalacak. İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

Hamas, İsrail ile esir takasının beşinci turunda 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti
[Fotograf: AA]

Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami isimli İsrailli esirler Deyr el-Belah kentinde  Kızılhaç'a teslim edildi. 

Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu.

3 İsrailli rehinenin  Kızılhaç'a teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest kalacak.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları teslim töreninde yine gövde gösterisi yaptı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platforma üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı.

Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan ifadeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze'de nasıl bir yönetim olacağına ilişkin "Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD'ye teslim edilecek." ifadelerine yanıt verildi.

Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri İsrail saldırılarından görece daha az hasar görmüş Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump'ın Gazze'nin "tamamen yıkılmış" ve "yaşanılamaz" bir yer olduğu ifadelerine karşı bir mesaj taşıdığı yorumu yapıldı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki esirlerin teslim edileceği noktada, 7 Ekim 2023'ten bu yana beşinci grup esirin teslimi için yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak, Kassam Tugayları mensuplarının büyük yoğunlukta konuşlandığı görüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Basklılar Baskonia-Maccabi Tel Aviv basketbol maçında İsrail'i protesto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
12:15
Balıkesir'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
11:57
İsrail, serbest bırakılacak esirlerin ailelerini kutlama yapmamaları yönünde tehdit etti
11:52
Esenyurt'un nüfusu 57 kenti geride bıraktı
11:49
Güneydoğu'dan Suriye'ye ihracat hızlı başladı
11:43
Türkiye'de şehirleşme artıyor, kırsal nüfus azalıyor
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ