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Dünya
AA 08.02.2025 00:26

ABD'den katil İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına onay

ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay verdi.

ABD'den katil İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışına onay

Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye gönderilen bildirime göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı.

Böylece ABD yönetimi, İsrail'e 660 milyon dolarlık 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi ile toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri, füzeler ve mühimmat desteği ve ilgili ekipmanların satılmasına onay vermiş oldu.

İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.

Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.

ABD yönetiminin onaylayarak Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı ülkelere silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunuyor. Bu süre zarfında Kongre'den söz konusu satışın engellenmesine yönelik itiraz gelmemesi halinde satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.

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