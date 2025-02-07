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Dünya
AA 07.02.2025 23:56

Trump, Kuzey Kore ile ilgili temaslara devam edeceği mesajını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz." dedi.

Trump, Kuzey Kore ile ilgili temaslara devam edeceği mesajını verdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi seyrettiğini ve yeni dönemde ticari, ekonomik ve savunma işbirliklerinin artacağını vurgulayarak, Başbakan Şigeru ile ortaklıklarının güçlü olduğunu kaydetti.

Kore Yarımadasının güvenlik ve istikrarı konusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temas dahil olmak üzere diplomatik çabalarına devam edeceğine işaret eden Trump, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz." dedi.

Trump, "Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak. Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum. O dönemde savaşı durdurduğumu düşünüyorum. Eğer ilk seçimleri kazanmasaydım, çok kötü bir duruma düşecektiniz. Onunla iyi anlaşıyor olmam herkes için büyük bir avantaj. Yani ben onunla iyi geçiniyorum, o da benimle iyi geçiniyor. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Şigeru da Kore Yarımadasında nükleer soruna çözüm bulunmasının çok önemli olduğuna değinerek, "Eğer Kuzey Kore ile ilgili mevzuları çözebilirsek bu harika olur. Sadece nükleer silahsızlanma değil, aynı zamanda kaçırılan kişilerle ilgili sorunun da çözülmesi lazım." yorumunu yaptı.

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