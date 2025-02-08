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Dünya
AA 08.02.2025 13:11

Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu

Hamas ile katil İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistinli esirlerden 7'sinin sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rehine takasında 183 Filistinli daha özgürlüğüne kavuştu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyları, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye doğru yola çıktı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 7'sinin sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan 7 esirin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan esirlerin isimlerine yer verilmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20’sinin Gazze'ye geçtiğini, 7’sinin ise ülke dışına çıktığını bildirdi.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alınakonulan 111 esir de serbest bırakıldı.

Filistinli 42 esir Ramallah'a ulaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden Kızılhaç yetkililerine teslim edilen 42 Filistinli esir Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Filistinliler, esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının ilk dört turunda olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Bölgede toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a ulaşırken esirlerin serbest bırakılmasını kutlamak için toplanan Filistinlilerin oluşturduğu kalabalık sebebiyle zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

Serbest bırakılan esirler, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esirler araçlardan tekbirler eşliğinde indirilerek omuzlarda sağlık kontrolünden geçmek üzere Ramallah Belediyesi'ne ait merkeze girdi.

Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı

Hamas'ın Gazze'deki biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Öte yandan İsrail ordusunun, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasını önlemek için Batı Şeria'da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildirildi.

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