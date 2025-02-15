Esir takasında serbest kalan Filistinli: Sağlıklı olan bacağımı kestiler

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında toplam 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Filistinli esirlerden bazıları bugün serbest bırakılmalarının ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı.

Sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

Aylar sonra topraklarına geri dönen 22 yaşındaki Adil Sabih, saldırıların derin yaralarını ve izlerini taşımasına rağmen halen hayat dolu olan memleketinde sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Oldukça bitkin olduğu görülen Sabih, İsrail cezaevlerinde insanlık dışı muamele gördüklerini söyledi.

Tıbbi ihmal nedeniyle bir bacağını kaybetti

Sabih, İsrail güçlerinin Mart 2024'te Gazze kentinde binlerce hasta ve yaralanın olduğu Şifa Hastanesine düzenlediği baskında yaralı halde alıkonulduğunu anımsattı.

İsrail cezaevlerinde her gün işkence gördüklerini, genç yaşlı herkesin dövüldüğünü, aşağılandıklarını ve polis köpeklerinin saldırısına uğradıklarını aktaran Sabih, "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler. Üzerimize biber gazı ve ses bombası attılar. Yaralı halde yerlerde süründüm. Bir cezaevinden diğerine nakledildim." diye konuştu.

Sabih, İsrail cezaevlerinde çok ağır bedensel ve psikolojik şiddet gördüğünü, esirlerin kasıtlı olarak ölüme terk edildiğini, ölmek üzere olduklarında tedavi edildiklerini hatta tıbbi ihmal nedeniyle bir bacağını kaybettiğini anlattı.

"Gazze'deki raporlara göre sağlıklı olan bacağımı kestiler." diyen Sabih, şöyle konuştu:

"İsrail güçleri bana 'senin hayatın umurumuzda değil' dedi. Bacağımı kesme kararını imzalamak ve ölmek arasında bir tercih hakkı verdiler. Gördüğüm işkence nedeniyle neredeyse üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralarım iyileşmedi."

İsrail hastanelerinde çakmakla yakılarak kendisine işkenceler yapıldığını dile getiren Sabih, 50 gün boyunca ağır gözetim altında hastane yatağına kelepçeli şekilde tutulduğunu söyledi.

Sabih, "Şu an Gazze'de olduğuma ve orada insanların olduğuna inanamıyorum. İsrail ordusu bize Gazze'nin bittiğini söylemişti. Yaşasın Filistin. İsrail'in belini kırdık." ifadesini kullandı.