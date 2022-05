"Rumlar, Doğu Akdeniz’deki çatışma kültürünü devam ettiriyor."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin altıncı parselde başlattığı doğal gaz arama çalışmasına bu sözlerle tepki gösterdi.

TRT Habere konuşan Tatar, Rum kesimine aramanın birlikte yapılması çağrısı yaptı:

"Eğer yakın bir gelecekte bir çözüm bulamıyorsak bir ortak komite ve bu ortak komitenin birlikte bu çalışmaları yürütmesi noktasında kendilerine bunu defalarca iletmiş bir pozisyondayız. Maalesef gerekli yanıtı cevabı alamadık."

Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de lider ülke konumunda olduğunu vurguladı.

"Kıbrıslı Türkler çok acılar yaşadı"

Rum Terör örgütü üyelerinin Türklere yönelik katliam itiraflarını da değerlendiren Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıslı Türkler çok acılar yaşadı, vahşet her türlüsüyle Rum-Yunan ikilisinin Türkleri bu adadan yok etmek burayı Yunanistan’a bağlamak için her türlü çirkinliği her türlü insan hakları ihlallerini yapmış bir yönetimden bahsetmekteyiz."

"Mehmetçik’in Ada'ya çıkmasından sonra kimsenin burnu kanamadı"

Tatar, Türkiye'nin Ada'nın güvenlik garantörü olduğunun altını çizdi ve "Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından adada kimsenin burnu kanamadı." dedi.

"1974’ten sonra Kıbrıs Barış Harekatından sonra Mehmetçik'in adaya ayak basmasından sonra, iki yıl sonra, elli yıl olacak yarım asır kimsenin burnu kanamamıştır."