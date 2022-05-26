Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun doğu bölgelerindeki direnişini aşmaya çalışıyor.

Açıklamada, Rusya'nın esas çabasının, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrolü sağlamak olduğuna işaret edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov da Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirtti ve "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Modern silahlar zaferimizi hızlandıracaktır"

Rus ordusunun havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini ve bunun onlara bir avantaj sağladığını ifade eden Gromov, zafer elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını vurguladı. Gromov, "Ortak ülkelerin modern silahlar sağlaması zaferimizi hızlandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da Rus birliklerinin yine Harkiv'i bombaladığını, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.