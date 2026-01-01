Çok Bulutlu -2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.01.2026 00:22

Bazı ilçelere afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak

Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapsamında nüfusu 50 binin üzerindeki ilçeler ile afet durumu değerlendirilerek valiliklerce belirlenecek ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak.

Bazı ilçelere afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, afet ve acil durum yönetim merkezlerinin kuruluşu, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen görevleri gerçekleştirecek.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 24 saat esasına göre çalışacak.

Bazı ilçelere afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak

Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapsamında nüfusu 50 binin üzerindeki ilçeler ile afet durumu değerlendirilerek valiliklerce belirlenecek ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak.

Basın açıklamaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet İletişim Grubu tarafından yapılacak.

İl ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi, Başkanlıkça denetlenecek.

Başkanlık ve İçişleri Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durum yönetim merkezi harcamaları kendi bütçelerinden, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin harcamaları ise bu amaçla kullanılan valilik özel hesabından karşılanacak.

Yönetmelikle, 31 Ocak 2011 tarihli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

ETİKETLER
AFAD Doğal Afet Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız
23:30
New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Mamdani, Kur'an-ı Kerim ile yemin edecek
23:16
114 uçak seferine hava engeli
23:05
112 Acil Çağrı Merkezleri bu yıl 95 milyon çağrı yanıtladı
23:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
22:14
Filistin: İsrail'in Nur Şems Kampı’nda 25 evi yıkması yaklaşık 100 aileyi yerinden etti
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
Yurdun çeşitli bölgelerinden kar manzaraları
FOTO FOKUS
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ