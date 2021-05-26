Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in "şartlarımız kabul edilmezse AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı AB Zirvesi’ni veto edeceğiz" sözlerine sert karşılık verdi.

"Şartlar tehdit ve şantaj içeriyor"

Tatar yazılı açıklamasında, şartların AB, Türkiye ve KKTC'ye yönelik tehdit ve şantaj içerdiğini söyledi. Tatar, "Bu şartların tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir" dedi.

"AB adil olmalı"

Tatar, AB'ye de Rum tarafının şartlarına tepki göstermesi, Rum yanlısı tutumundan vazgeçmesi ve adil olması çağrısında bulundu.

Rum lider Anastasiadis, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel'de yaptığı görüşmede "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarını durdurması, Maraş açılımına son verilmesi ve iki devletli çözüm önerisinden vazgeçilmesi" gibi şartlar öne sürmüştü.