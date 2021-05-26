Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
G.T. yönetimindeki otomobil ile H.A. idaresindeki hafif ticari araç ve M.Ö'nün kullandığı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle G.T'nin ve H.A'nın araçları şarampole devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan bebek R.T, F.T., Y.T., M.A, E.A., E.A., D.Y. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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