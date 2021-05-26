Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afrin'de bombalı araçla saldırı: 5 yaralı
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.
Afrin ilçe merkezinde park halindeki bir araca bomba yerleştirildi. Bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil yaralandı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü.
Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
Etiketler: Afrin Terör Saldırısı Zeytin Dalı Harekatı PKK/YPG
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