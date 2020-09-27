Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında bölgede görev yapan TRT Haber ve Anadolu Ajansı (AA) çalışanları da hedef alındı.

Ermenistan'ın attığı havan mermileri ekiplerin 100 metre yakınına isabet etti. Görevlerini yapmalarına müsaade edilmeyen ekipler olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında gazetecileri hedef almasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki göstererek, "Ermenistan kınanmalı" dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TRT ve AA ekiplerine geçmiş olsun. Ermenistan kasten sivilleri hedef alıyor. Tüm uluslararası basın kuruluşlarını Ermenistan’ı kınamaya davet ediyoruz."

TRT ve AA ekiplerine geçmiş olsun. Ermenistan kasten sivilleri hedef alıyor. Tüm uluslararası basın kuruluşlarını Ermenistan’ı kınamaya davet ediyoruz. https://t.co/Zr5hO18F4r — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 27, 2020

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT Haber ekibinin dört gündür sıcak bölgede görev yaptığını hatırlattı.

Dört gündür bölgede olan ekibimiz gece saat 03.00 sularında sıcak noktaya intikal etti.



TRT ve AA ekipleri tüm dünyaya yayın yapıyor. Allah arkadaşlarımızı korusun, kardeş ülke #Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının en kısa zamanda kurtarılmasını nasip etsin. https://t.co/rffAmxKjp1 — ibrahim eren (@ibrahimeren) September 27, 2020

Eren, "Dört gündür bölgede olan ekibimiz gece saat 03.00 sularında sıcak noktaya intikal etti. TRT ve AA ekipleri tüm dünyaya yayın yapıyor. Allah arkadaşlarımızı korusun, kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının en kısa zamanda kurtarılmasını nasip etsin." dedi.