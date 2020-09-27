Haber Giriş: Kaynak: DHA
Azerbaycanlı spiker, Ermeni işgalinden kurtarılan köylerin haberini gözyaşlarıyla verdi
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran İctimai TV spikeri, sevinç gözyaşlarını tutamadı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlık, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ’da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındığını duyurdu.
Haberi duyuran İctimai TV spikeri göz yaşlarına boğularak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle müjdeyi verdi.
Etiketler: ictimai tv azerbaycanlı spiker ErmenistanSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 17:25
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