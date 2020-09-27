Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Haciyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığını belirterek, "Azerbaycan, sivillerin güvenliği için operasyonlarını hala sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimiz büyük başarı gösterdi. Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı. Amacımız, Azerbaycan topraklarındaki nihai işgalden kurtulmasıdır. Ermenistan, diplomatik çözümden yana değil" dedi.