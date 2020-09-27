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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı. Ermenistan diplomatik çözümden yana değil" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Haciyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığını belirterek, "Azerbaycan, sivillerin güvenliği için operasyonlarını hala sürdürüyor. Silahlı kuvvetlerimiz büyük başarı gösterdi. Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı. Amacımız, Azerbaycan topraklarındaki nihai işgalden kurtulmasıdır. Ermenistan, diplomatik çözümden yana değil" dedi.
"Silahlı kuvvetlerimiz büyük başarı gösterdi. Stratejik üstünlüğü olan beldeler işgalden kurtarıldı."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev bölgedeki son durumu TRT Haber'de anlattı. pic.twitter.com/xO5dU0hsO2
Etiketler: son dakika hikmet hacıyev Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 17:00
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