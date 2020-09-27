Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan, Ağdere'deki Ermeni birliğe 'teslim olun' çağrısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Askeri Komutanlığı, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için "direnmemeleri ve teslim olmaları" çağrısı yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceği belirtildi.
Açıklamada, Ermeni güçlerin direnişi sürdürdüğü takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği kaydedildi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan AgdereSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 17:11
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