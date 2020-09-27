Haber Giriş: Kaynak: AA
İran-Irak sınırında çatışma: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın Irak sınırında güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi öldü.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Deşte Azadegan ilçesinde devriye görevi yapan sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilirken silahlı grupların da kayıp verdiği kaydedildi.
Etiketler: İran-Irak sınırıSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:25
Son Haberler
- 15:42
- 15:27
- 15:29
- 15:19
- 15:20
Sıradaki Haber
Afganlar arası müzakereler görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz