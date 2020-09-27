İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Deşte Azadegan ilçesinde devriye görevi yapan sınır muhafızları ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilirken silahlı grupların da kayıp verdiği kaydedildi.