Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19'u atlatanların sayısı 1 milyon 207 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 207 bini geçti.
"Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde COVID-19 bulaşan kişi 1 milyon 459 bin 976'ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bin 96’ya yükseldi.
Kıtada tedavisi süren 217 bin 569 vaka bulunurken, 1 milyon 207 bin 311 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 376 ile Güney Afrika, 5 bin 869 ile Mısır, 2 bin 41 ile Fas'ta görüldü.
En fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 669 bin 498 ile Güney Afrika, 115 bin 241 ile Fas ve 102 bin 736 ile Mısır oldu.
Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de COVID-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.
Etiketler: afrika'da salgın afrika covid-19 afrika koronavirüsSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:12
Son Haberler
- 15:52
- 15:42
- 15:27
- 15:29
- 15:25
Sıradaki Haber
Rusya'da COVID-19 vaka ve ölümleri artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz