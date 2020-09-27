"Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde COVID-19 bulaşan kişi 1 milyon 459 bin 976'ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 35 bin 96’ya yükseldi.

Kıtada tedavisi süren 217 bin 569 vaka bulunurken, 1 milyon 207 bin 311 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 16 bin 376 ile Güney Afrika, 5 bin 869 ile Mısır, 2 bin 41 ile Fas'ta görüldü.

En fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ilk üç ülke 669 bin 498 ile Güney Afrika, 115 bin 241 ile Fas ve 102 bin 736 ile Mısır oldu.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de COVID-19'a bağlı ölüm rapor edilmedi.