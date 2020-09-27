Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermeni hedefleri havadan böyle vuruldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntüler paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının web sitesinden paylaşılan görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma anı görülüyor.
Sabah saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
Etiketler: Ermenistan azerbaycan ordusuSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 18:22
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