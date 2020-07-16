Ermenistan, Azerbaycan'da bir kez daha dünyanın gözü önünde sivilleri hedef aldı.

Sınır kenti Tovuz'a bağlı Ağdam köyüne açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Dondarkuşçu köyüne de 10'dan fazla havan mermisi düştü; 3 ev havan ve obüslerle vuruldu.

Bu evlerde yaşayanlar saldırılardan kıl payı kurtuldu.

Ermenistan Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Azerbaycan'daki son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/vbmYlmTGCK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2020

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aliyev'den sert açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıların ardından Bakanlar Kurulu'nu topladı.

Toplantı sonrası konuşan Aliyev, Ermenistan'ı "faşist devlet" olarak nitelendirerek, "Ermenistan güçleri, bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak." ifadesini kullandı.

Ermenistan 1 günde 91 kez ateşkesi bozdu

3 gündür devam eden saldırılarda, 11 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun son 24 saatte 91 kez ateşkesi bozduğunu açıkladı.