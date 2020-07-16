Türkiye, ilk yerli ve milli uydusunu 2022’de uzaya göndermeyi planlıyor.

Açıklamayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.

"İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndereceğiz. TÜRKSAT 6A'nın üretilmesiyle Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek."

Gerek savunma sanayiinde gerek havacılıkta bir sıçrama dönemine giren Türkiye şimdi de bu alana yoğunlaşıyor.

2018’in aralık ayında yayımlanan kararnameyle Türkiye’nin 20 yıllık rüyası olan Türkiye Uzay Ajansının kadrosu da belirlendi.

Hedef, “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi”...

Peki, Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında katıldığı ligde durum ne?

Kısaca dünyadaki verilere bakalım.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Uzayda en çok uydusu olan ülkelerin başını ABD çekiyor. ABD’nin uydu sayısı bin 300’ün üzerinde. Bu ülkeyi Çin ve Rusya izliyor. İngiltere, Japonya, Hindistan, Kanada ve çok uluslu iş birlikleri de listede yer alıyor.

Duyarlı Bilim İnsanları Birliğinin (UCS) uydu veri tabanına göre, aktif olarak listelenen 2 bin 666 uydu var. Bunların sadece 339’u askeri faaliyetler için kullanılıyor.