Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 579 artarak 36 bin 906’ya, vaka sayısı da 6 bin 149 artarak 317 bin 635’e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 199 bin 129 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

Hindistan'da ölü sayısı 25 bine yaklaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 606 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 915’e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 32 bin 965 artarak 968 bin 876’ya çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 612 bin 814 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda.