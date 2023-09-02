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Dünya
AA 02.09.2023 15:59

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine havan toplarıyla ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine havan toplarıyla ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine havan toplarıyla ateş açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden, karşıdaki Azerbaycan mevzilerine 60 ve 82 milimetrelik havan toplarıyla ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette müdahale tedbirlerinde bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) mobil kontrol istasyonunun imha edildiği belirtildi.

Bu istasyonun, farklı yönlerde bulunan Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif ve saldırı yapan İHA'ların yönetimi için kullanıldığı kaydedildi.

Ermenistan ordusunun dün sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralanmış, Azerbaycan ordusu misillemede bulunmuştu. Ermenistan basınında, çatışmada 4 Ermeni askerin hayatını kaybettiği yönünde haberlere yer verilmişti.

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