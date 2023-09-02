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Dünya
New York Post 02.09.2023 15:35

Bulduğu para dolu çantayı polise teslim etmeyince tutuklandı

ABD'nin Connecticut eyaletinde bir kişi, bulduğu çanta dolu parayı polise teslim etmediği için tutuklandı. Withington'ın mahkemede, tam da çantada olan para kadar yani 5 bin dolara kadar para cezası alması bekleniyor.

Bulduğu para dolu çantayı polise teslim etmeyince tutuklandı
[Fotograf: AA]

ABD'nin Connecticut eyaletinin Trumbull kentinde, bir bankanın yanındaki parkta para dolu çanta bulan Robert Withington, parayı polise teslim etmedi ve yakayı ele verdi. Hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan 56 yaşındaki adamın bulduğu paranın bankaya ait olduğu anlaşıldı.

Para dolu çantada bankanın amblemi olmasına rağmen parayı polise ya da bankaya iade etmeyen Withington, tutuklanmasından bir süre sonra serbest bırakılsa da eylül ayında mahkemeye çıkacak. 

Ceza çantadaki para kadar

Hırsızlıkla suçlanan Withington, suçlu bulunması durumunda çantada olan para kadar yani 5 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.

 
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