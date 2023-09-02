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Dünya
TRT Haber 02.09.2023 15:14

El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı

El Salvador'daki ateş festivalinde yüzlerce kişi birbirine alev topları fırlattı.

El Salvador'un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında 101 yıldır geleneksel olarak kutlanılan `La Recuerda` festivali için her yıl bir araya gelen halk, yaktıkları ateş toplarıyla fırlatarak eğlendi.

Düzenlenen ateş festivalinde katılımcılar birbirlerine ateş topları fırlattı, alevler geceyi aydınlattı.

El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı

Tehlikeli oyunu izlemek için festivale yüzlerce kişi katıldı.

Festival katılımcıları, yanmalara karşı önlem olarak ıslak eldiven ve kıyafet giydi.

El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı

El Salvador'da her yıl,1922'deki büyük volkanik patlamanın anısına ateş festivali düzenleniyor.

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El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı
El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı
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