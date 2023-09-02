El Salvador'da "ateş topu" festivali yapıldı

El Salvador'un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında 101 yıldır geleneksel olarak kutlanılan `La Recuerda` festivali için her yıl bir araya gelen halk, yaktıkları ateş toplarıyla fırlatarak eğlendi.

Düzenlenen ateş festivalinde katılımcılar birbirlerine ateş topları fırlattı, alevler geceyi aydınlattı.

Tehlikeli oyunu izlemek için festivale yüzlerce kişi katıldı.

Festival katılımcıları, yanmalara karşı önlem olarak ıslak eldiven ve kıyafet giydi.

El Salvador'da her yıl,1922'deki büyük volkanik patlamanın anısına ateş festivali düzenleniyor.