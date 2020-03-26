Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikosyan, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, yoğun bakımda tedavi altında tutulan 72 yaşındaki kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Aynı zamanda hipertansiyon ve kalp ritmi bozukluğu da bulunan söz konusu kişinin, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.

Koronavirüs taşıyıcıları arasında öğrenciler ve askerler de var

Öte yandan Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 290 taşıyıcı arasında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, bir doktor ve bir ambulans şoförünün de taşıyıcılar arasında bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 3 askerde Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.