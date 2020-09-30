Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Azerbaycan Başsavcılığı ise saldırıda 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

Gazetecileri de hedef aldı

Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan, bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor.

27 Eylül'de, TRT Haber ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu noktaya Ermeni birliklerince havan atışı yapılmıştı. 3 havan topu, TRT ve AA ekibinin 100 metre kadar yakınına düşmüştü.

Azerbaycan İctimai televizyonunun bölgede bulunan ekibi de 29 Eylül'de saldırıya uğramıştı. Önce ekibin aracının yakınlarına havan mermisi atılmıştı.

İlk saldırının ardından gazeteciler hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken ikinci bir saldırı daha olmuştu. Saldırılardan İctimai televizyonunun muhabiri, kameramanı ve şoförü yara almadan kurtuldu.