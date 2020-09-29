Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin saldırısı sonucu 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye, yaralı sayısı 35'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 66 konut ve 8 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

Olaylarla ilgili savcılık çalışanlarının savaş ortamında mümkün olan soruşturmayı yürüttüğü ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.