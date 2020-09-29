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Azerbaycanlı gönüllü gençler, cephe hattına doğru yola çıktı
Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarından sivil yerleşim yerlerine saldırısının ardından Azerbaycan, kısmi seferberlik ilan etti. Kararın ardından Azerbaycanlı gençler topraklarının kurtarılması için gönüllü olarak cephe hattına doğru yola çıktı.
Ermenistan güçleri pazar sabahı Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine ateş açtı.
Çatışmalar başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kısmi seferberlik kararını imzaladı.
Yeni terhis olan Azerbaycanlı gençler de hazırlıkları tamamladı.
Cephe hattına gitmek için Sumgayıt kentinden yola çıktılar. Hacıgabul bölgesinde buluştular.
Azerbaycanlı gençler, kararlı.
Akıllarında sadece işgal altındaki vatan toprağının kurtarılması var.
Haber: Fuat Kozluklu
Kamera: Faruk Ayaz
Etiketler: gönüllü gençler cephe hattı AzerbaycanSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:13
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