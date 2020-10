Cephede ağır yenilgiler alan ve savaşacak gönüllü asker arayan Ermenistan, yeni bir skandala daha imza attı.

Çocukları, Azerbaycan ordusuna karşı cepheye sürdü.

'Çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur'

Görüntüleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocukların saldırılar sırasında Ermeni askerlere yardım ettiği, topları ateşlediği görüldü.

Video shows that #Armenia employes #childsoldiers. Needs to be investigated.

Recruiting and using children under the age of 15 as soldiers is prohibited under international humanitarian law – treaty and custom – and is defined as a #warcrime by ICC. @UNICEF @ICRC pic.twitter.com/5drTp1Euvx