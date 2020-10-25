Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocukları cepheye sürüyor
Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef alan Ermenistan, çocukları cepheye sürerek bir insanlık suçuna daha imza attı. Ermenistan bu skandal tutumuyla, uluslararası anlaşmaları da hiçe saydığını gösterdi.
Cephede ağır yenilgiler alan ve savaşacak gönüllü asker arayan Ermenistan, yeni bir skandala daha imza attı.
Çocukları, Azerbaycan ordusuna karşı cepheye sürdü.
'Çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur'
Görüntüleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocukların saldırılar sırasında Ermeni askerlere yardım ettiği, topları ateşlediği görüldü.
Video shows that #Armenia employes #childsoldiers. Needs to be investigated.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 24, 2020
Recruiting and using children under the age of 15 as soldiers is prohibited under international humanitarian law – treaty and custom – and is defined as a #warcrime by ICC. @UNICEF @ICRC pic.twitter.com/5drTp1Euvx
Haciyev, "Bu görüntü, Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor, araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.