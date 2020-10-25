Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 18. haftasına girdi
[Fotoğraf: AA]
Hakkındaki yolsuzluk davası ve COVID-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 18. haftasında da devam etti.
Siyah Bayraklılar" olarak bilinen grup tarafından organize edilen gösterilerin en önemli adresi Tel Aviv'deki Rabin Meydanı ve Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önü oldu.
Bazı göstericiler "Suç Başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları da "Yolsuzluğa Karşı Mücadele Edeceğiz" ve "Artık Git" yazılı pankartlar taşıdı.
Batı Kudüs'te 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) Evine Git" sloganları atıldı.
Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.
İsrail’de 4 ayı aşkındır, COVID-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Binyamin Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.
Etiketler: İsrail KoronavirüsSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 00:24
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