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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.
Etiketler: Suriye Krizi KoronavirüsSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 23:14
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