Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.