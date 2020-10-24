Cebrail, Fuzuli, Zengilan... İşgal altındaki Azerbaycan toprakları bir bir kurtarılıyor. Cephede bozguna uğrayan Ermeni güçleri silahlarını, araçlarını bırakarak kaçıyor.

Sahadaki tablo Erivan yönetiminin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Sınırlandırma Anlaşmasına uymadığının açık göstergesi.

TRT Haber ekibi, Ermeni güçlerinin bırakıp kaçtığı silahları ve araçları, getirildikleri askeri alanda görüntüledi. Ermenistan ordusunun geride bıraktıkları burada kayıt altına alınıyor. Bazı araçlar halen sıcak çatışmaların izlerini taşıyor.

Askeri personel taşıyan kamyonlarda Ermeni güçlerinden geriye kalan malzemeler var. Araçların şoför mahallinde ise askeri bilgileri içeren çok sayıda evrak bulunuyor.

Kayıt altına alınan araçların bir kısmı hurdaya çıkıyor. Kullanılabilecek durumda olanlar ise bakıma alınarak Azerbaycan ordusunun envanterine katılıyor.

Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermeni güçleri silahlarını bırakarak geri çekilmeye devam ediyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Altan Ayhan