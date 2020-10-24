Hollanda'da hastaneler doldu, yoğun bakımdaki bazı koronavirüs hastaları helikopterle Almanya'ya nakledilmeye başlandı.

Nisan ayında 58 yoğun bakımdaki koronavirüs hastasını Almanya'daki hastanelere nakleden Hollanda ikinci dalgada da aynı adımı atıyor.

Bu kapsamda ilk olarak Almere kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım hastaları ambulans helikopterle Almanya'nın Münster kentine götürüldü.

Hastalar Almanya'ya naklediliyor

Hollandalı yetkililer, günde 10 yoğun bakım hastasını Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki hastanelere nakletmeyi planlıyor.

Hollanda'nın bu adımı atması son haftalarda hastanelerin kapasitesinin yetersiz kalmasından kaynaklanıyor.

Bu durum diğer bölümlerdeki bakım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor.

Hatta son haftalardaki artış sonrası hastanelerde diğer hastalar için düzenli bakım hizmeti yüzde 20 geriledi.

Hollanda Ulusal Hasta Dağıtım Merkezi, yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını açıkladı.

Hollanda'daki hastanelerde 2 binden fazla koronavirüs hastası bulunuyor, bunların 463'ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında.