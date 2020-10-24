Polonya Cumhurbaşkanı Sözcüsü Blazej Spychalsky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Andrzej Duda'nın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ama kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Sıkı tedbirler alınıyor

Son dönemde COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan yeni tedbirler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre 2 hafta boyunca restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00’den 16.00’a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Yeni tedbirler kapsamında etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken, 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugüne kadar 228 bin 318 vaka tespit edilirken, 4 bin 172 kişi hayatını kaybetti.