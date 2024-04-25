Çok Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.04.2024 14:34

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, kur korumalı mevduat hesapları için üst faizi politika faizinin yüzde 60'ı olarak belirlediğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulamasının 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu hatırlatıldı.

Söz konusu uygulamada, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60'ı olarak belirlenmesine karar verildi.

Ayrıca, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 80’i olarak belirlendi.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:51
İstanbul'da yapay zeka lisesi kurulacak
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ndeki törene katıldı
15:51
Polat çifti hakim karşısına çıktı
15:22
Araştırma: Dünyanın manyetik alanı 3,7 milyar yıl öncesiyle neredeyse aynı
14:53
Başkentte kaçak tütün operasyonu: 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
14:52
"Tuba"dan 3 aydır sinyal alınamıyor
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ