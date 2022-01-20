Tonga'da yanardağ patlamasının ardından Tsunami uyarısı yapıldığında emekli bir engelli marangoz olan Lisala Folau, evini boyamaya çalışıyordu.

6 metreden daha yüksek dalgalar evine ulaştığında yeğeni ve kardeşi engelli Folau'ya yardım etmeye çalıştı.

Engelli olduğu için çok az yürüme yetisine sahip Folau'nun dev dalgalara karşı koyması imkansızdı.

Ancak büyük mücadele verdi. Kardeşi yardım istemek için koşarken yeğeniyle birlikte bir ağaca tırmandı.

Dalgalarda bir durgunluk olduğunda, aşağı indiler ama tam o sırada daha büyük bir dalga çarptı. Çaresisce denize sürüklendiler.

Karanlıkta yeğeni ile birbirlerini göremiyorlardı ancak duyabiliyorlardı. O sırada oğlu Falou'ya bağırmaya başladı.

Ancak Falou denize atlayıp hayatını tehlikeye atmasın diye oğlunun bağırmalarına sessiz kaldı.

Engelli adam, bir ağaç gövdesine sarılırsa, ölürse ailesinin en azından cesedini bulabileceğini düşündü.

24 saat boyunca denizde kalan yaşlı adam kilometrelerce ötedekiToketoke adasının doğusunda karaya ulaştı.

Folau, Atata adasına giden bir polis devriye botu gördüğünü söyledi.

Bir bez parçasıyla el salladı ancak tekne Falou'yu görmedi. Sonra Tonga'ya dönen tekneye yine çaresizce el salladı onlar da kendisini farketmedi.

Zar zor yürümeye çalışarak , ana Tongatapu adasında, başkent Nuku'alofa'nın batı ucunda yer alan Sopu'ya doğru yola çıktı.

Sonunda Sopu'daki bir eve doğru gitti, lav kalıntılarıyla kaplanmış bir yolun sonuna geldive yoldan geçen bir araç tarafından alındı. Sürücü Falou'yu evine götürdü.

Yakınlarının akıbeti bilinmiyor

Folau'nun oğluna ve Atata'da birlikte olduğu yeğenine ne olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak tsunamiden sonra sadece üç kişinin öldüğü doğrulandı.

Hikayesi viral oldu

Falou'nun hikayesi sosyal medyada viral oldu. Pasifik'te olimpik yüzme yetkilisi Erika Radewagen, Folau'nun hayatta kalma hikayesinin inanılmaz olduğunu söyledi.

Radewagen "Çok deneyimli yüzücülerin bile fiziksel sınırları ve belirlenmiş parametreleri var, ancak onun yaptığını yapmak farklı bir zihniyet gerektiriyor. Bir tekneden düşmüş gibi değil, patlayan bir yanardağdan kaçıyordu, tsunami tarafından sürüklendi.Dalgalar ve yüzmesini çok daha zorlaştıracak diğer faktörler gibi bir de fiziksel engeli var" dedi.



