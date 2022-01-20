Tartışmalı 3 Kasım seçimleri, 6 Ocak Kongre Baskını ve salgın sebebiyle 20 Ocak 2021'deki oldukça sakin yemin töreni...



ABD'nin 46'ncı başkanı Biden'ın ilk ayları oldukça olumlu tablolara sahne oluyordu.



100 Günde 100 Milyon aşı hedefi tutuyor, "ABD masaya ve dünya sahnesine geri döndü" mesajları heyecan yaratıyordu.



Ancak bu tablo yaz aylarına doğru bozulmaya başladı.

ABD Başkanı göçmen politikası, dış politika ve ekonomide kötü sınav verdi

Göçmen politikasına yönelik verilen sözler tutulamadı ve güney sınırı yeni krizlerle boğuştu, göçmen merkezlerindeki görüntüler Biden yönetimini zora soktu.



Başkan Yardımcısı Harris, sorunun çözümü için özel olarak görevlendirilse de 2021 senesi son 20 yılın en büyük göçmen geçişleri ile geride kaldı.



Biden'ın karnesindeki en kötü başlıklardan biri de dış politika oldu.



Rusya Lideri Putin'i katil olarak tanımlaması aylarca konuşuldu.



Biden'ın "Her zaman müttefiklerimizle hareket ederiz" vurgusuna rağmen Fransa'nın elinden nükleer denizaltı ihalesinin alınması büyük bir krize sebep oldu.

Afganistan politikası en büyük kırılmayı yaşattı

Joe Biden'ın dış politikadaki en büyük kırılma noktalarından biri de Afganistan politikasında yaşandı.

Temmuz ayında Afganistan ordusuna güveniyorum, Taliban Kabil'i ele geçiremez açıklamasından iki ay sonra Taliban tüm ülkeyi ele geçirdi. İşte bu durum Biden'a eleştiri oklarının çevrilmesine sebep oldu.

Uzun yıllardan sonra ülkeye onlarca asker tabutunun gelmesi günlerce konuşuldu.

Ekonomik paketler karşılık bulamadı, enflasyon zirve yaptı

Ekonomi alanında da kötü sınav veren Biden, tedarik zinciri krizini çözemedi; son kırk yılın enflasyon rekorları kırıldı.



Ekonomik gelişmeler Amerikalı'nın günlük yaşamını etkilerken Biden'a karşı yüksek sesler artmaya devam etti.



Trilyonlarca dolarlık ekonomik paketler karşılık bulmazken, koronavirüsle mücadelede de ilk günlerdeki olumlu tablo ileriye taşınamadı, aşılama oranı yüzde 60'larda sabitlenip kaldı.



Yaptığı gaflar, bir çok kez isimleri hatırlayamaması, Kamala Harris'le aralarında sorun var iddialarının gündemden düşmemesi de Biden'a olan güveni etkiledi.

Biden'a destek yüzde 40'lara indi



Bir yılı geride bırakan Biden'a destek yüzde 55'lerden yüzde 40'lara düştü.



Kasım ayında yapılacak kongre seçimleri tecrübeli siyasetçinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak.